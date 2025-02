Akragas Juniores, vittoria in trasferta contro l’Acireale

Prosegue il momento positivo dell’Akragas nel campionato regionale Juniores. La formazione allenata da mister Francesco Musso ha conquistato un’importante vittoria in trasferta, superando l’Acireale per 2-1.

Un successo in rimonta per i biancoazzurri, andati a segno con Mercante e Baiamonte dopo lo svantaggio iniziale. Con questa vittoria, l’Akragas sale a quota 28 punti, piazzandosi al secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Siracusa, che guida il torneo con 31 punti.

La squadra continua a dimostrare carattere e determinazione, confermandosi protagonista del campionato.