Asd CastrumFavara, in squadra il centrocampista Junior Nzila

L’ ASD CastrumFavara comunica di aver perfezionato il tesseramento di Junior Nzila, 24 anni, francese di origine congolese. Alto 190 cm, piede preferito il destro, centrocampista, Nzila è già disponibile e si è messo al lavoro aggregandosi al gruppo squadra ed è a disposizione di Mister Nicolò Terranova.

Nel 2019, Nzila ha firmato per la squadra svizzera del Chiasso, in seconda divisione. Successivamente è stato mandato in prestito all’FC Paradiso nella quarta divisione svizzera

Nel 2020, Nzila è stato mandato in prestito in serie A italiana nel Napoli di Luciano Spalletti. Nel 2021 è stato mandato in prestito al CSKA Sofia in Bulgaria debuttando il 17 luglio 2021 contro il Ludogorets.

Lo scorso campionato ha militato nel Royal Cappellen nella Belgian National Division 1.

Ha al suo attivo, con le varie maglie 42 partite giocate.

“Si tratta di un giocatore – ci dice il Direttore Sportivo Vincenzo Piazza- la cui fisicità, valore tecnico, visione di gioco, consentirà al settore centrale della squadra di irrobustirsi”.