Calcio, la Pro Favara acquisisce il titolo del Canicattì e torna in Serie D

Favara calcistica disputerà il prossimo campionato di serie D. E’ stato ultimato l’iter burocratico ed amministrativo con l’ASD Canicattì calcio per il trasferimento del titolo con la nascita dell’ASD CastrumFavara, compagine che disputerà le partite allo stadio “Bruccoleri” di Favara.

Nei prossimi giorni si procederà a definire i documenti relativi all’iscrizione al campionato. La prossima settimana sarà convocata, presso lo stadio “Bruccoleri”, una conferenza stampa per la presentazione del nuovo organigramma societario, del nuovo allenatore, dello staff tecnico e della campagna abbonamenti.

La società gialloblù ringrazia l’ASD Canicattì calcio per aver permesso la definizione del progetto calcistico 2024/2025