Serie D, all’Esseneto il big match tra Akragas e Trapani 

Tutto pronto per il big match della quinta giornata del campionato di Serie D. All’Esseneto di Agrigento arriva il blasonato Trapani, probabilmente la formazione che più di tutte aspira al salto di categoria. L’Akragas, dopo il passo falso della prima giornata con il Licata, non ha sbagliato un colpo collezionando tre vittorie di fila. Sarà una sfida di alta classifica sebbene si tratti di una gara di inizio stagione. I granata di mister Torrisi finora hanno sempre vinto ma arriveranno all’Esseneto con qualche defezione: il neo acquisto Marco Crimi non è stato convocato così come il top player Kragl a causa di un infortunio.

L’Akragas negli scorsi giorni si è rinforzata sul mercato e i nuovi tesserati sono a disposizione di mister Coppa. Potrebbe in tal senso fare il suo debutto Paolo Grillo, forte esterno di attacco. Il calcio di inizio è in programma alle ore 15:30. Allo stadio Esseneto si prevede una buona affluenza di pubblico con la riapertura anche della gradinata. Da Trapani sono attesi oltre 300 tifosi. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Telesud (canale 88 e 83 del digitale terrestre) a partire dalle 15:15.