Si dividono le strade tra la SSD Pro Favara 1984 e Desiderio Garufo

“La SSD Pro Favara 1984 comunica che il centrocampista Desiderio Garufo non fa più parte della rosa. Scelta presa in maniera consensuale e di comune accordo tra le parti. Ringraziamo l’atleta per il contributo dato in questa parte della stagione”, si legge nella nota della società. “Grazie di tutto”, commenta Garufo ringraziando in primis il Direttore Tino Longo, la società SSD pro Favara 1984, lo staff tecnico i miei compagni, i Tifosi della Pro Favara. “Auguro alla squadra di raggiungere a fine stagione, gli obbiettivi prefissati”, ha concluso.