Campionati individuali siciliani, tre medaglie d’oro per Parolino

L’atleta della Milone Siracusa Giusi Parolino, il 26 e 27 agosto conquista, nelle due giornate dedicate ai campionati regionali individuali estivi tre medaglie d’oro e tre titoli di campionessa Siciliana 2023, rispettivamente nel lancio del giavellotto, nel lancio del disco e infine nel lancio del peso.

Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e l’ASD Goal and Brain ha organizzato la 46ª edizione dei Campiona-Regionali Individuali su Pista maschili e femminili, valevoli per l’assegnazione del titolo regionale per ciascuna delle fasce d’età previste dalle norme sul tesseramento.

La manifestazione si è svolta sabato 26 e domenica 27 agosto 2023 presso Il nuovissimo Campo Scuola di Catania in Via Grasso Finocchiaro (CT). Presenti oltre 500 atleti.

“Le mie gare di Catania sono state dei test per verificare alcuni aspetti della mia preparazione in vista dei prossimi campionati Europei- dichiara la campionessa italiana di lancio del giavellotto-purtroppo a causa dei continui allenamenti sull’asfalto o su terreni senza erbetta ho una forte infiammazione ad entrambi i tendini di Achille, che mi sta causando problemi fisici, agonistici e psicologici (un’atleta dovrebbe allenarsi in sicurezza e soprattutto con tranquillità) che mettono a rischio la mia gara internazionale.“