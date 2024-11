Campionato provinciale U17: l’Akragas rimonta e batte la Muxar

Nella seconda giornata del campionato provinciale U17, l’Akragas ha vinto in rimonta contro la Muxar. Sotto di una rete, i giovani Giganti hanno prima sbagliato un calcio di rigore, poi pareggiato e superato gli avversari con le reti di Rizzuto e Russo.Partita avvincente e risultato in bilico fino alla fine. Vittoria meritata per i biancoazzurri che hanno mostrato buona tecnica, equilibrio e compattezza fra i reparti.