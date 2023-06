Campionato regionale giavellotto, vince ancora Parolino

L’atleta della ASD Milone Siracusa Giusi Parolino, con m. 28,82 vince a Siracusa, la gara di lancio del giavellotto femminile e contribuisce con 858 punti, a far vincere alla propria società il titolo di campionesse Siciliane a squadre.

Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e l’ASD Goal and Brain hanno organizzato la prova regionale del Campionato Italiano di Società Master su Pista, valida anche come prova del circuito Stadion 192.

Alla stessa competizione sono stati abbinati i Campionati Regionali Individuali e di Società di Prove Multiple Ragazzi/e; evento organizzato dall’Atletica Avola.

Entrambe le manifestazione si sono svolte nei caldi pomeriggi di sabato 17 e domenica 18 giugno presso il Campo Scuola “Pippo di Natale” a Siracusa.

Con 8925 punti è la A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA CT.A che vince la fase regionale maschile.

Mentre al femminile,con 10614 punti vince A.S. DIL. Milone SR e si guadagna il Pass per la finale Nazionale CDS che si svolgerà a Salerno dal 15 al 16 luglio.

Attualmente la squadra femminile della Milone Siracusa occupa un posto di rilievo nella classifica nazionale di società.

Gara controllata e fatta con la massima cautela e senza forzare o rischiare nulla – dichiara la giavellottista Giusi Parolino; adesso massima concentrazione per

i Campionati Italiani individuali estivi che si svolgeranno il prossimo fine settimana dal 24 al 25 giugno, gara-continua la campionessa, in cui darò il meglio di me nonostante non abbia ancora recuperato dagli infortuni.