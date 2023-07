Da Agrigento parte la staffetta della solidarietà “Run For SLA”

Anche Giusy Versace sostiene la “Run For SLA”, la staffetta della solidarietà che raccoglie fondi a favore della ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica. La vicepresidente della Commissione Cultura al Senato e atleta paralimpica ha presentato l’iniziativa al Senato, assieme a Marco Roma, cofondatore e responsabile dell’organizzazione, e a Fabrizio Amicabile, l’ultra runner mantovano, supporter dell’iniziativa e protagonista di molte imprese sportive benefiche.

La corsa partirà da Agrigento il 28 agosto e arriverà a Venezia il 13 settembre, dopo aver percorso 1.800 chilometri, attraversando, in 16 tappe, 10 regioni. Protagonisti saranno oltre 340 runner di numerose associazioni sportive che hanno già confermato la partecipazione all’iniziativa, con l’obiettivo di far conoscere la patologia e sensibilizzare un pubblico più ampio possibile sull’importanza di sostenere la ricerca e i servizi di cura e assistenza, atti a migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie.

A ogni tappa saranno allestiti dei villaggi che coinvolgeranno esperti, associazioni, aziende e istituzioni del territorio con il supporto logistico delle forze armate. “La ‘Run for SLA’ è una bellissima iniziativa che ho voluto presentare in Senato per ricordare quanto lo sport prestato al sociale aiuti a lanciare e a rafforzare messaggi di speranza e inclusione. Una grande opportunità anche per un rilancio turistico delle eccellenze enogastronomiche, artistiche e culturali del nostro Paese”, ha detto Giusy Versace. “Un ringraziamento speciale all’amica Donata Bertazzi, che mi ha coinvolta, a Marco Roma, organizzatore dell’evento e agli ospiti intervenuti, come il professor Massimo Filippi, direttore dell’Unità di Neurologia dell’ospedale San Raffaele di Milano, il Generale Massimo Cicerone, comandante del Comando Supporti Enti di Vertice dell’Aeronautica Militare, Giuseppe Messina del CSI Agrigento, Denis Cornello di Coldiretti Latina e Giovanni Gravili, referente parlamentare per la disabilità”, ha aggiunto Giusy Versace.