Eccellenza, il Kamarat piega 2-0 il Bagheria

Vittoria meritata per il Kamarat di mister Sclafani che nella quarta giornata del campionato di Eccellenza supera il fanalino di coda Bagheria per 2-0. Un match ben giocato dai padroni di casa che però riescono a sbloccare il risultato a metà della ripresa con un gol di Guadalupe. Il raddoppio arriva nei minuti di recupero con Osvaldo.

Punteggio che sarebbe potuto essere più rotondo se i legni non avessero negato per ben due volte la gioia del gol agli agrigentini. Il Kamarat conquista la seconda vittoria in campionato e sale a quota sei punti in classifica. Domenica ci sarà la trasferta contro il Cus Palermo.