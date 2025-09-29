Eccellenza, il Kamarat piega 2-0 il Bagheria
Il Kamarat conquista la seconda vittoria in campionato e sale a quota sei punti in classifica. Domenica ci sarà la trasferta contro il Cus Palermo
Vittoria meritata per il Kamarat di mister Sclafani che nella quarta giornata del campionato di Eccellenza supera il fanalino di coda Bagheria per 2-0. Un match ben giocato dai padroni di casa che però riescono a sbloccare il risultato a metà della ripresa con un gol di Guadalupe. Il raddoppio arriva nei minuti di recupero con Osvaldo.
Punteggio che sarebbe potuto essere più rotondo se i legni non avessero negato per ben due volte la gioia del gol agli agrigentini. Il Kamarat conquista la seconda vittoria in campionato e sale a quota sei punti in classifica. Domenica ci sarà la trasferta contro il Cus Palermo.