Eccellenza, la Nissa vince in rimonta il big match contro il Favara

La Nissa supera in rimonta il Favara e conquista la quarta vittoria consecutiva portandosi in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza. Allo stadio Saraceno di Ravanusa è stata una partita pirotecnica con il Favara che per ben due volte si è portato in vantaggio. Alla lunga però è uscita la squadra di mister Terranova che, non soltanto riesce a riequilibrare il match, ma porta a casa i tre punti grazie ad una rete dell’ex Akragas Semenzin allo scadere. Per il Favara è la prima sconfitta stagionale.

I gialloblù di mister Catalano erano partiti forte passando in vantaggio con una rete di Cannavò su rigore. La Nissa pareggia al 29º con Pagano ma è ancora una volta il Favara a passare avanti con Garufo. Il pareggio della Nissa arriva ad un quarto d’ora dalla fine con Barrera. Nel finale succede di tutto. Un errore del portiere Ceesay regala i tre punti ai biancoscudati con l’ex Akragas Semenzin bravo a insaccare la rete del definitivo 3-2.