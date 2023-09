Eccellenza, lo Sciacca in trasferta a Caltanissetta contro la capolista Nissa

Uno Sciacca in un buon momento di forma si appresta ad affrontare la capolista Nissa nella delicata trasferta di Caltanissetta. La squadra di mister Bonfatto, reduce dalla doppia vittoria in campionato e in Coppa Italia contro Misilmeri e Pro Favara, è attesa da un importante banco di prova nella gara valida per la terza giornata del torneo di Eccellenza.

I neroverdi arrivano alla sfida con il morale alto. Il match servirà a capire anche le ambizioni della formazione agrigentina contro una squadra candidata alla vittoria del campionato. Mister Bonfatto è orientato a confermare gli undici che hanno ben figurato nelle ultime apparizioni con l’under Gulino e il forte centrale argentino Otero. In avanti il solito tridente formato da Concialdi, Sekkoum e Balestrieri.