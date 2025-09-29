Calcio

Eccellenza, lo Sciacca vince 1-0 contro il Cus Palermo

Vittoria di misura dell’Unitas Sciacca nel match casalingo contro il Cus Palermo valido per la quarta giornata del campionato di Eccellenza

Vittoria di misura dell’Unitas Sciacca nel match casalingo contro il Cus Palermo valido per la quarta giornata del campionato di Eccellenza. Ai neroverdi basta il gol di Lettieri, bravo a buttare in rete una respinta del portiere ospite.

Lo Sciacca gioca un primo tempo di alto livello e ha diverse occasioni per poter raddoppiare. La rete del 2-0 non arriva e nei minuti finali i padroni di casa rischiano anche di gettare alle ortiche quanto di buono fatto vedere. Al triplice fischio però la squadra di Iacono conquista l’intera posta in palio. Domenica lo Sciacca in trasferta a Montelepre.

