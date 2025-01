Eccellenza, lo Sciacca vince la coppa Italia e accede alla fase nazionale 

L’Unitas Sciacca vince per la prima volta la Coppa Italia Dilettanti Eccellenza. Ai neroverdi basta un gol del capitano Di Mercurio per superare in finale l’Avola e alzare il trofeo. La gara si è disputata allo stadio di Paternò davanti ad oltre mille spettatori. Un match spigoloso, tirato con poche emozioni. Il gol decisivo arriva nel secondo tempo sugli sviluppi di una punizione.

D’Amico calcia verso l’area di rigore e Di Mercurio sfiora quel tanto che basta per battere l’estremo difensore avversario. La coppa Italia torna, dunque, nel girone A di Eccellenza dopo un dominio assoluto delle squadre orientali. L’ultima squadra del girone occidentale a vincerla era stato il Canicattì nel 2019. Adesso l’Unitas Sciacca, grazie alla vittoria del titolo, accede alla fase nazionale e può ancora sperare nella promozione in serie D.