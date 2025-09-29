Eccellenza, pareggio a reti inviolate del Licata a Misilmeri

Termina con uno 0-0 la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Licata nella terza giornata del campionato di Eccellenza. Un risultato giusto arrivato al termine di un match equilibrato, avaro di reti ma con tante emozioni.

Entrambe le squadre hanno tentato di portare a casa l’intera posta in palio. Nel primo tempo sono stati i padroni di casa ad andare più vicini al gol con due occasioni allo scadere. L’estremo difensore licatese Valenti è stato bravo.

Nella ripresa, invece, il Licata ha avuto subito una ghiotta occasione con La Piana ma il pallone si è stampato sul palo. Il Licata perde la vetta della classifica adesso occupata dal Castellammare, unica compagine a punteggio pieno. Domenica i gialloblù ospiteranno la Parmonval.