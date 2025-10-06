Eccellenza, Sciacca corsaro a Montelepre: Garufo regala vittoria e primato in classifica 

Terza vittoria consecutiva per l’Unitas Sciacca che vince in trasferta a Montelepre e conquista la vetta della classifica del campionato di Eccellenza. Decisivo il rigore di Desiderio Garufo a dodici minuti dal triplice fischio. Tre punti pesantissimi che permettono agli agrigentini di balzare in testa al campionato seppur a pari punti con Licata, Marsala e Partinico.

Il match contro la neopromossa Montelepre è stato equilibrato. Nella prima frazione entrambe le squadre hanno avuto buone occasioni per sbloccare la partita. Nel secondo tempo è un episodio a decidere il match con Retucci che conquista un calcio di rigore contestato dai padroni di casa. Desiderio Garufo non sbaglia dagli undici metri e regala tre punti importantissimi allo Sciacca. I neroverdi nel prossimo turno ospiteranno il Castellammare.