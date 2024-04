Favara Academy, terza vittoria nel campionato di terza categoria siciliana

Atletico Realmonte – Favara Academy 1 – 2, ed alla fine arriva la “Nona” sinfonia !!! I ragazzi “Favaresi” somigliano tanto ad un Dream Team dopo la Nona Vittoria di Fila che da continuita’ ad un girone di ritorno a punteggio pieno ed avendo fatto “fuori” avversarie molto quotate in scontri diretti. L’ultima squadra battuta, in ordine di tempo , e’ la forte compagine dell’Atletico Realmonte che “grazie” al Favara Academy conosce la prima sconfitta casalinga stagionale ! Primo tempo di studio per entrambe le squadre, con poche occasioni da goal, nel secondo tempo, invece, la partita diventa più vivace con il Favara A. che si rende pericoloso con almeno 5 conclusioni insidiose verso la porta dell’estremo difensore locale che, in due occasioni, compie letteralmente un miracolo, mentre al terzo tentativo il “favarese” Sardo da 35 metri colpisce la traversa.

A quindici minuti dalla fine l’unica sostituzione del Favara A. risulterà decisiva, infatti al 30’ entra Virone per Giglia, non passano nemmeno 30 secondi ed il neo subentrato gonfia la rete su un ottimo assist servito da Simone.

A cinque minuti dal termine sarà proprio il numero 11 ospite Paolo Simone a raddoppiare per il Favara A. trafiggendo con un tocco delizioso il portiere Bianco Rosso su assist di Adama Sidibe.Nei minuti di recupero c’e’ gloria anche per la squadra casalinga con il goal della bandiera del “Solito” Ernesto Lo Presti , che infila l’incolpevole Santamaria su colpo di testa.

Una Vittoria importantissima per i ragazzi di Mister Cinquemani che , quarti in classifica, si portano a ridosso proprio dell’Atletico Realmonte a soli 3 Lunghezze , accendendo sempre di piu’ la lotta ai playoff che vede ben sei squadre (Cattolica Eraclea, River Platani, Atletico Realmonte, Favara Academy, Gattopardo Palma, Don Bosco Casteltermini) raggruppate in 10 punti a tre giornate dalla fine del Campionato.