Calcio
Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca, divieto di vendita dei biglietti per gli agrigentini
Lo ha disposto il prefetto di Trapani, Daniela Lupo
Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento in occasione dell’incontro di calcio “Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca” valevole per la Coppa Italia Eccellenza, Regione Sicilia, in programma domenica 31 agosto a Castelvetrano.
Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore, in considerazione della rivalità tra le due tifoserie, a tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito.
Redazione
0 commenti