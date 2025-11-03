Futsal, Clamar Akragas travolge San Vito Lo Capo e mantiene il primato in classifica 

Ottava vittoria consecutiva per la Clamar Akragas Futsal che espugna San Vito Lo Capo nel più classico dei testa coda con il risultato di 6 a 0 e mantiene la vetta della classifica del girone A di Serie C1.

I “Giganti” orfani di Mosca, Colore, Arrigo e Sodano partono fortissimo e trovano immediatamente il doppio vantaggio con un uno/due firmato da Toledo e Granata che mette subito in chiaro le cose: la capolista vuole i tre punti. Trovato il doppio vantaggio l’Akragas amministra abbastanza agevolmente il match ruotando l’intero rooster e trovando prima della fine della prima frazione di gioco altre due reti: la prima con il solito Sirone che ancora una volta in questa stagione si fa trovare pronto su assist di Castiglione e la seconda con una bella punizione dello stesso Caltagirone. L’intervallo si chiude sul 4 a 0.

Secondo tempo sempre in totale controllo per gli ospiti che trovano nel giovane portiere Gammicchia, intanto subentrato, un baluardo quasi insuperabile. Il classe 2004 dimostra personalità e bravura tra i pali negando la gioia della rete in più occasioni a Cillari, Di Gangi e Iacolino ma nulla potrà prima su Granata che capitalizza una bella azione di Ruvio e poi su Caltagirone che firma la sua personale doppietta con un bel tiro da fuori area per il 6 a 0 finale. Da sottolineare anche l’esordio stagionale nelle fine agrigentine di Mossuto autore di un paio di buoni interventi.

Vittoria meritata quindi e mai stata in discussione per gli uomini di Fecondo che dimostrano maturità e autorevolezza alla vigilia di una settimana che li vedrà affrontare per ben due volte l’ostico Bonifato Alcamo nelle sfide in programma mercoledì per l’andata dei quarti di finale di coppa Italia e sabato per la nona giornata di regular season.