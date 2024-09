Ippica, Noemi Messina Campionessa Regionale del Progetto Sport Fise 2024

Le ragazze del centro ippico “Herbessus a cavallo”, seguite dall’istruttore federale di II LivelloCarlo Alessandro Ceccarelli , hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale del progetto sport fise 2024. Beatrice Palumbo, Silvia Miliziano e Noemi Messina si sono imposte e distinte sugli altri avversari nelle varie tappe che si sono susseguite a partire da marzo 2024 in diversi centri ippici siciliani, alla fine delle quali è stata stilata la classifica che designava i vincitori regionali nelle varie categorie.

“Non possiamo che essere orgogliosi del fatto che una nostra amazzone, Noemi Messina , ha ottenuto la medaglia d’argento nelle bp 90 e la medaglia d’Oro nelle bp 100, concludendo così come Campionessa Regionale del Progetto Sport Fise 2024. Ringraziamo e siamo altrettanto orgoglioso di Beatrice e Silvia che con tanto impegno hanno anche loro conquistato un posto nella finale nazionale.Le ragazze , seguite e sopportate dalle famiglie, hanno messo anima e corpo in ogni tappa per raggiungere l’obiettivo finale della qualificazione alle nazionali. Encomiabile il lavoro svolto dal loro istruttore Sandro Ceccarelli che con professionalità, attenzione, competenza e affetto paterno, le ha portate a realizzare un sogno nel cassetto”, si legge nella nota del centro ippico “Herbessus a cavallo”

Adesso le ragazze si prepareranno per la finale nazionale che si terrà a cattolica dal 4 al 6 ottobre.