Jiu-Jitsu, l’empedoclino Salvatore Lazzara è oro all’AJP Tour 2026

Il panorama del Brazilian Jiu-Jitsu internazionale ha visto brillare, nella capitale, il talento di un figlio di Porto Empedocle. Salvatore Lazzara ha infatti conquistato la medaglia d’oro all’AJP Tour Rome International Jiu-Jitsu Championship 2026, una competizione di alto profilo che vede confrontarsi lottatori provenienti da ogni parte del mondo. In un contesto agonistico così selettivo, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, l’atleta ha saputo rappresentare al meglio i colori del GFTeam, confermando la solidità del percorso intrapreso in questa disciplina.

Lazzara, attuale cintura blu e già noto come promessa del powerlifting, si è imposto nella categoria -120 kg, una delle più impegnative per tonnellaggio e competitività. Ciò che ha colpito maggiormente gli osservatori non è stata solo la sua potenza fisica, ma un’agilità fuori dal comune per la sua stazza, frutto di una preparazione atletica d’eccellenza. Forte della sua laurea in Scienze Motorie, Lazzara approccia il tatami con una mentalità quasi scientifica: il suo successo è il risultato di una ricerca costante del dettaglio tecnico e di un allenamento incessante, che trasforma ogni sessione in uno studio approfondito delle leve e delle transizioni. Questa dedizione assoluta riflette appieno la filosofia del GFTeam, orientata alla perfezione del movimento e alla disciplina metodica.

Dietro la prestazione di Roma c’è un lavoro di squadra che parte da lontano. Lazzara è seguito magistralmente dal Maestro Prof. Francesco Pelonero, cintura nera di Canicattì e colonna del GFTeam, che ha portato in Sicilia l’esperienza maturata in anni di vita e allenamenti trascorsi in Brasile, la culla storica dell’ “arte suave”. Il campione empedoclino affina quotidianamente le sue abilità presso la palestra Crossgym 92100, avvalendosi anche del supporto tecnico di Angelo Vasapolli della palestra Fight Club di Caltanissetta. Questa sinergia tra diverse realtà del territorio evidenzia come, nonostante le complessità logistiche e strutturali che la Sicilia può presentare rispetto ai grandi hub internazionali, la qualità del capitale umano e la competenza del GFTeam possano fare la differenza ai massimi livelli.

Il trionfo di Salvatore Lazzara si inserisce in un contesto di grande crescita per il grappling e le discipline di lotta in Italia. Vedere un atleta che dedica ogni energia al perfezionamento tecnico, senza mai risparmiarsi in allenamento, è un esempio di come la costanza possa colmare ogni gap. Per il GFTeam e per l’intera comunità di Porto Empedocle, questa medaglia d’oro rappresenta una tappa significativa di crescita: un riconoscimento che premia la serietà di un atleta capace di unire la forza della sua terra alla raffinatezza tecnica di una scuola di caratura mondiale.