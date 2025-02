Jujitsu, incarico nazionale per il maestro Giuseppe Antonio Diecidue

Il ciancianese Giuseppe Antonio Diecidue è stato nominato membro della Commissione Nazionale di Jiujitsu e responsabile Nazionale del settore. Per il maestro Diecidue si tratta di un prestigioso incarico a livello nazionale e rappresenta un importante riconoscimento per la sua dedizione e competenza in questa disciplina.

“Sono davvero orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento – ha detto Diecidue – che mi sprona ancora più a promuovere e sviluppare il Jujitsu a livello nazionale, e mi impegna a lavorare con passione e dedizione per raggiungere nuovi traguardi. La nomina – ha proseguito – è motivo di orgoglio per tutta la comunità di Cianciana” ha concluso.

Si tratta di un riconoscimento al talento e alla professionalità del maestro Diecidue nel mondo delle arti marziali che il prossimo 17 maggio, riceverà un ulteriore un riconoscimento di benemerenza dello sport dal presidente del Coni Malagò e da altre cariche istituzionali.

“Sono grato al presidente della Libertas, Pandato, al Vice Presidente Amabile Bonafede e al Vice direttore generale Lorenzo Lommano per la fiducia che mi hanno accordato” ha dichiarato Diecidue.