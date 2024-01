La Pro Favara lancia l’iniziativa “Scuole allo Stadio”: biglietto a 3euro per i giovani studenti

“Scuole allo stadio”. Si chiama così l’iniziativa rivolta agli alunni di Favara (fascia d’età 8-14) promossa dalla SSD Pro Favara 1984. Domenica 4 febbraio alle 15.00, in occasione della gara casalinga contro l’Athletic Palermo, per gli alunni dei quattro istituti comprensivi della città “Brancati”, “Camilleri”, “Falcone Borsellino” e “Guarino” sarà possibile assistere alle gare dei gialloblù con il pagamento del biglietto a soli 3 euro. Una speciale promozione che vuole portare al “Bruccoleri” quanti più giovani a sostenere una squadra che sta disputando un travolgente campionato e che punta alla promozione in serie D.

Con il biglietto, che si potrà acquistare solo in prevendita allo stadio o direttamente nelle scuole, si potrà accedere nei settori curva e gradinata.

“Vorremmo coinvolgere in questa parte decisiva del campionato- ci dice il Presidente Rino Castronovo -la città intera partendo dai più piccoli.

Lo stadio deve essere un luogo sicuro e di divertimento per famiglie e bambini. Siamo sicuri che i Dirigenti Scolastici della città, a cui vanno i nostri ringraziamenti, condivideranno la nostra iniziativa. Invitiamo i ragazzi delle scuole a colorare di gialloblu i settori popolari dello stadio e ad esporre striscioni e cartelloni che inneggiano la squadra anche con slogan sul fair play”.

I biglietti per gli studenti non saranno messi in vendita domenica al botteghino nel prepartita.