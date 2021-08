La Seap Dalli Cardillo Aragona inserite nel Girone A di Serie A2

La Seap Dalli Cardillo Aragona comunica che la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha approvato ufficialmente la composizione dei gironi del Campionato di Serie A2 Femminile 2021/2022. Sono in totale 22 le squadre partecipanti, suddivise in due raggruppamenti da 11. La squadra nel neo coach Stefano Micoli è stata inserita nel girone A con una sola formazione siciliana, il Marsala Volley.

Le altre squadre dell’Isola, la Pvt Modica e la Pallavolo Sicilia Catania giocheranno nel girone B. Le altre avversarie della Seap Dalli Cardillo Aragona saranno le romagnole Omag San Giovanni in Marignano (Rimini), Olimpia Teodora Ravenna e il Volley Academy Sassuolo (Modena), le lombarde Volley Millenium Brescia e Futura Volley Giovani Busto Arsizio (Varese), la laziale Assitec Volleyball Sant’Elia (Frosinone), il Volley Hermanea Olbia della Sardegna, l’abruzzese Altino Volley (Chieti) e la marchigiana Helvia Recina Volley Macerata. Il campionato prenderà il via nel weekend del 9-10 ottobre, insieme a quello della Serie A1. Nelle prossime settimane verranno stilati i calendari della prima fase da 22 giornate, cui seguiranno da un lato i Play Off Promozione e dell’altro la Pool Salvezza.

Girone A del campionato di Serie A2 di pallavolo femminile:



Volley Millenium BresciaHelvia Recina Volley MacerataMarsala Volley (TP)Volley Academy Sassuolo (MO)Omag San Giovanni in Marignano (RN)Olimpia Teodora RavennaFutura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)Volley Hermaea OlbiaAltino Volley (CH)Seap Dalli Cardillo Aragona (AG)Assitec Volleyball Sant’Elia (FR)