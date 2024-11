L’Akragas affonda e l’Enna vola, società contestata 

La peggiore prestazione della stagione, per l’Akragas, vale la sconfitta contro l’Enna. Un risultato frutto di una prestazione indecorosa che blinda la formazione biancazzurra all’ultimo posto, sempre più isolata dalla zona salvezza.

Il primo tempo scivola via senza regalare emozioni, nella noia più totale e nel silenzio dei tifosi di casa mentre si fanno sentire i tifosi gialloverdi. Ad inizio ripresa, al 5’, Barile approfitta di un’indecisione tra Di Rienzo e Dregan e trova la rete del vantaggio. Il pubblico è sotto shock, ammutolito, qualcuno lascia già l’Esseneto. Dalla curva sale la contestazione nei confronti della società, dei giocatori – invitati ad andare a lavorare – del patron Deni e del Ds Cammarata.

Le azioni sono confuse ed emergono le gravi carenze tecniche di molti dei giocatori biancazzurri che, evidentemente, non sono all’altezza della situazione nonostante i proclami dirigenziali.

Non basteranno neanche sette minuti di recupero per ristabilire la parità.

Al fischio finale, dopo qualche minuto di riflessione, i giocatori si avvicinano mestamente verso la curva che li attende per contestarli.

IL TABELLINO

Akragas 0 – Enna 1

Marcatori: 5’ st Barile

AKRAGAS (4-3-3): Dregan 4; Da Silva 5, Rechichi 5, Di Stefano 5 (6’ st Sofrà sv; 24’ Galliano 4), Di Rienzo 4 (6’ st Centorbi 5); Ferrigno 5 (6’ st Violante 5), Meola 5, Palazzolo 4.5; Grillo 5, Lo Faso 4.5 (41’ st Prestigiacomo sv ), Tuccio 6. A disp.: Gerlero, Prestigiacomo, Di Stefano, Sinatra, Santapaola. All. Bonfatto 4.

ENNA: Simeoli 6; Espasa 6, Moreso 6, Cicirello 6, Timmoneri 6 (34’ st Rotella 6), Carbone 6, Otero 6 (16’ st Kalombola 6), Batista Sema 6, Barile 6.5 (23’ st Lusha 6), Nardella (5’ st Mbaye), Amenta 6. A disp.: Delizia, Bamba, Cristiano, Guadalupo, Longhi. All. Pagana 6

Arbitro: Cerqua di Trieste 6

Assistenti: Zerbini-Masciello

Ammoniti: 27’ pt Espasa, 30’ st Carbone, 38’ Rechichi

Angoli: 2-3

Recupero: 2-7