Lancio del giavellotto, Giusi Parolino stabilisce l’ennesimo record siciliano

La giavellottista Giusi Parolino, con m. 30,85 vince la medaglia d’oro e stabilisce l’ennesimo record siciliano nel lancio del giavellotto. La manifestazione si è svolta sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 presso Il Campo Scuola – Picanello di Catania.

L’atleta della Milone Siracusa Giusi Parolino, fresca di vittoria in campo assoluto, ottenuta il 27 giugno a Siracusa durante la “manifestazione open assoluta”, conquista il 6 luglio a Catania la medaglia d’oro e il titolo di campionessa siciliana 2025 vincendo con m.30,85 la “affollata” e “rovente” (a causa delle alte temperature) gara di lancio del giavellotto femminile, oltre a far registrare il nuovo record Siciliano che apparteneva alla stessa atleta con m.30,41, misura stabilita a Pescara il 21 settembre 2023 durante i Campionati Europei e che in quella occasione permisero alla brava giavellottista di conquistare il bronzo Europeo. Come sanno gli esperti di sport, i risultati non li regala nessuno. L’atletica leggera, sport individuale per eccellenza, è fatta di misure e tempi e vince chi fa meglio degli altri. I risultati arrivano (come anche nel caso della Parolino), soltanto quando un’atleta è ben allenata da un grande coach e affronta costanti tonnellate di allenamenti programmati in modo minuzioso e soprattutto dove il volume e l’intensità vengono gestiti nel modo corretto; soltanto così gli atleti, (che di base devono avere buone doti agonistiche), possono ottenere grandi risultanti duraturi nel tempo. Per comprendere meglio il valore del risultato della Parolino, basti ad esempio fare una comparazione con la graduatoria Fidal siciliana categorie allieve 2025 e notare come 30,85 rappresenti anche in quel caso la vetta più alta della graduatoria (la categoria “Allieve” (o “Allievi” al maschile) comprende gli atleti di sesso femminile che compiono16 o 17 anni nell’anno solare in cui gareggiano).

Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e l’ASD Sal Catania ha organizzato la 48ª edizione dei Campionati Regionali Individuali maschili e femminili, valevoli per l’assegnazione del titolo regionale per ciascuna delle fasce d’età previste dalle norme sul tesseramento. La manifestazione si è svolta sabato 05 e domenica 06 luglio 2025 presso Il Campo Scuola – Picanello di Catania (CT).