L’atleta saccense Alberto Fieramosca vince la gara podistica di Mazara del Vallo

Il saccense Alberto Fieramosca della Marathon Sciacca ha vinto la 5^ “Gara Podistica Mazara città del Pesce” “Memorial Mimmo Catania”, grand prix di corsa su strada in provincia di Trapani, organizzata dall’A.S.D Atletica Mazara. La gara si è sviluppata su un circuito cittadino di poco meno di 2 km, ripetuto 5 volte, per un totale di quasi 10 km. L’evento podistico ha previsto una competizione amatoriale, una agonistica vera e propria ed anche un momento dedicato ai disabili in collaborazione con l’associazione Abilmente Uniti Onlus. Il quarantanovenne saccense Fieramosca, presidente della società di corsa saccense, è quindi ancora oggi protagonista fra i top runners nelle corse su strada della regione Sicilia, e si prende il lusso di vincere con distacco la gara di Mazara con il tempo di 34’48’’. Oltre ad Alberto Fieramosca gli altri saccensi della Marathon presenti a Mazara sono stati Enzo Fazio, Luciano Casandra e Vito Bono.