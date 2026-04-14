L’Istituto Comprensivo “Anna Frank” conquista la fase regionale di pallamano e vola alle nazionali di Roma

Grande successo per l’Istituto Comprensivo “Anna Frank”, che si è aggiudicato la fase regionale dei Nuovi Giochi della Gioventù del torneo di pallamano, conquistando così l’accesso alla prestigiosa fase nazionale. Un risultato importante che premia l’impegno, la determinazione e lo spirito di squadra degli studenti coinvolti.

La competizione regionale ha visto la partecipazione di numerose scuole della Sicilia, ma la squadra dell’IC “Anna Frank” è riuscita a distinguersi per qualità di gioco, organizzazione e tenacia, superando gli avversari con prestazioni convincenti. Un percorso entusiasmante che ha portato gli studenti a salire sul gradino più alto del podio.

A dare il massimo sul campo sono stati gli alunni della classe 3F dell’istituto: Russo Sofia, Mourici Emanuela, Nobile Carlotta, Magione Aurora, Debbiche Amal, Gibilaro Calogero, Pioggia Matteo, Fucà Simone, Catanese Andrea e Bellavia Mattia.

Ora lo sguardo è rivolto alla prossima sfida: la fase nazionale, che si terrà a Roma dal 26 al 29 maggio. Un appuntamento di grande rilievo, in cui i giovani atleti avranno l’opportunità di confrontarsi con le migliori squadre provenienti da tutta Italia.

Soddisfazione da parte dei docenti Fabio Vaiana e Flavia Valenti, che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso, sottolineando non solo i risultati sportivi, ma anche la crescita personale e il valore educativo dell’esperienza. Il dirigente scolastico Alfio Russo ha espresso grande compiacimento per il risultato ottenuto e si è congratulato con gli atleti e con i due docenti preparatori che hanno guidato egregiamente i ragazzi al raggiungimento del traguardo.

L’intera comunità scolastica si stringe attorno alla squadra, facendo il tifo per loro in vista dell’importante appuntamento romano, con l’augurio di vivere un’altra esperienza ricca di emozioni e soddisfazioni.