Migranti, dal barcone all’atletica: podio per Yaya alla “Corri Sant’Angelo”

Sono centinaia gli atleti che hanno corso a Licata per la gara podistica “Corri Sant’Angelo”, organizzata dall’Atletica Licata. Nella gara non competitiva ha partecipato una squadra di giovani minori non accompagnati, ospiti delle comunità di accoglienza di Naro e Canicattì, allenati da Pietro Bennici, responsabile del dipartimento regionale Dc.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stato Yaya, 17 enne, giovane gambiano, arrivato in Europa attraversando il Canale di Sicilia su un barcone affollato di sogni e disperazione. Ospite della comunità di Don Ignazio, Yaya ogni giorno, nonostante le alte temperature, si allena insieme al suo preparatore e amico Pietro Bennici, e non sono mancate le soddisfazioni; ieri con un passo medio di 3.20 km si è aggiudicato il podio nella gara a Licata e la scorsa settimana primo posto al “I Trofeo Città di Montedoro”.

“Un’occasione di riscatto per questi giovani minori che arrivano da lontano. I valori dello sport, dell’unione, del rispetto delle regole è quello che contraddistingue questa squadra di giovani atleti che abbiamo formato. Ognuno di loro ha un sogno, e Yaya ci sta regalando tante emozioni e siamo fieri del lavoro che stanno facendo tutti insieme con spirito di collaborazione e sopratutto di fratellanza tra loro”, ha dichiarato Pietro Bennici.