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Tragico incidente stradale, morto carabiniere di 59 anni: aveva appena finito il turno 

Il militare Ignazio Caredda aveva appena terminato il turno di servizio e stava tornando a casa

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

È morto questa mattina all’ospedale Sant’Antonio Abate di TrapaniIgnazio Caredda, 59 anni, appuntato scelto dei carabinieri in servizio all’aliquota radiomobile della compagnia di Trapani, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte.

Lo scontro tra due mezzi si è verificato poco dopo la mezzanotte all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno, nella zona di via Virgilio. Il militare aveva appena terminato il turno di servizio e stava tornando a casa. Soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale, era stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nonostante i tentativi dei sanitari le sue condizioni non sono migliorate e in mattinata è deceduto

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