Ad Agrigento il “I campionato nazionale Vigili del fuoco di Padel”

L’ufficio per le attività sportive del corpo nazionale Vigili del fuoco ha designato il Comando provinciale di

Agrigento per l’organizzazione del “I campionato nazionale VV.F. di Padel”, che si svolgerà nella

cornice della città capitale della cultura da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre 2024.

L’evento, oltre che sportivo, rappresenterà i valori e l’appartenza alla famiglia dei Vigili del Fuoco e

vedrà la presenza di circa 100pompieri provenienti da tutta Italia, oltre che del Dirigente dell’ufficio per

le attività sportive del corpo nazionale, Prof. Lamberto Cignitti.

Il giovedì 17 alle ore 18,00 è prevista la conferenza di celebrazione della manifestazione ed il vin

d’honneur presso il complesso sportivo ospitante la manifestazione “Dalli Cardillo padel club” di via Unità D’Italia 94/G, Agrigento. Sabato 19 alle ore 13,00 si svolgeranno le premiazioni di conclusione dei giochi, seguite da spazi di convivialità dei partecipanti. Il DGSV dott. Antonio Occhipinti è stato incaricato dal Direttore Regionale VV.F. Sicilia, Dott. Ing. Agatino Carrolo, di coordinare e collaborare con il comitato organizzatore, presieduto dal Comandante di Agrigento. La manifestazione sarà arricchita dalla presenza dal Prefetto Filippo Romano, dal Sindaco Miccichè e dall’Assessore con deleghe allo sport di Agrigento Piparo, motivo di onore e orgoglio per la famiglia dei vigili del fuoco, ad impegnarsi per la gente e tra la gente.