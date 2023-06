ProFavara, presentato il nuovo organigramma della squadra

La dirigenza gialloblu ha presentato il nuovo direttore responsabile tecnico Davide Titone, ex presidente del Mazara Calcio che entra nell’organigramma della squadra. In conferenza presentata il trasferimento della Favara Futsal in gialloblù con i responsabili Gerlando Nobile e Carmelo Manganella. Presenti anche il presidente Rino Castronovo, il direttore generale Gino Mendolia ed il direttore sportivo Tino Longo. La prossima settimana importanti novità anche per il settore giovanile.

Lunedì 12 giugno 2023, alle ore 9.00, presso lo stadio comunale Bruccoleri avrà luogo la consegna dei lavori del progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo. Saranno presenti, oltre alla ditta Arli di Grotte, i massimi vertici della SSD Pro Favara 1984, l’amministrazione comunale, i tecnici dell’UTC e il direttore dei lavori ing. Francesco Vullo.