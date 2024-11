L’atleta agrigentino Pietro Bonomo completa cinque mezze maratone in giro per l’Europa

L’ Atleta Pietro Angelo Bonomo tesserato con Asd Favara Runners ha completato una serie di cinque prestigiose mezze maratone in giro per l’Europa da Lisbona a Praga, Copenaghen, Cardiff per finire a Valencia circuito chiamato SuperHalfs.

“Lo faccio non tanto per i titoli, non per la possibilità di salire sul podio, ma per il piacere di correre e per il piacere di viaggiare e per la gioia di dire “L’ho fatto”!”, ha dichiarato lo stesso Runner.