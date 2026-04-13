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Scalia Volley Sciacca vince 3 a 0 superando Termini Imerese

Per la società saccense si tratta di un successo importante non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale del gruppo, che torna a esprimere una pallavolo efficace e determinata.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Scalia Volley Sciacca torna a imporsi con autorità nel campionato di Serie B maschile, superando Termini Imerese con un perentorio 3–0 (25-7, 25-16, 25-18) nella gara disputata ieri sera al Palatenda “Roccazzella”.

La formazione guidata da coach Frinzi Russo ha approcciato il match con determinazione, mostrando fin dai primi scambi una netta superiorità tecnica e mentale. Il primo set, chiuso sul 25-7, ha indirizzato la sfida, permettendo ai saccensi di gestire con lucidità anche i successivi parziali.

Gli ospiti, ultimi in classifica, hanno provato a restare in partita ma hanno dovuto fare i conti con una Scalia Sciacca più compatta, precisa in ricezione e incisiva in attacco. La squadra ha così messo fine alla serie di risultati negativi, ritrovando fiducia e continuità di gioco davanti al proprio pubblico. Per la società saccense si tratta di un successo importante non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale del gruppo, che torna a esprimere una pallavolo efficace e determinata.

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