Seap Dalli Cardillo, ufficiale il rinnovo di Dagioni

Massimo Dagioni sarà il coach della Seap Dalli Cardillo Aragona anche per la stagione sportiva 2020/2021 nel campionato nazionale di serie B1 di pallavolo femminile.



La notizia era già stata anticipata da alcune settimane. La novità di oggi riguarda il secondo del tecnico romano.

Il presidente Nino Di Giacomo ha ingaggiato Danilo Turchi che, seppur giovanissimo, vanta un curriculum di tutto rispetto: Dottore in Scienze Motorie e dello sport, Master in Rieducazione Sportiva, Preparatore Fisico Fipav Scuola dello Sport Coni, Selezionatore Provinciale di Roma e collaboratore selezione Regionale Lazio; nel Lazio finali Regionali u13 e Nazionali con Volleyfriends u14 e u18, secondo allenatore B2; primo allenatore serie C VBC Viterbo; primo allenatore finale Regionale u18 VBC Viterbo; in Sicilia primo allenatore serie D e serie C, finali regionali u13 e Nazionali con Kondor Volley Catania u14, u16 e u18; Volley Cecina serie D e responsabile settore giovanile.

“Quando si crea l’opportunità di entrare a far parte di un contesto ambizioso come quello di Aragona, è quasi impossibile dire di no, in particolar modo se hai anche l’occasione di collaborare con un tecnico del calibro di Massimo Dagioni – ha dichiarato il nuovo vice allenatore e preparatore atletico della Seap Dalli Cardillo -. Torno molto volentieri in Sicilia, una terra che a livello pallavolistico mi ha regalato grandi soddisfazioni. Per questa stagione ho grandi aspettative, sia personali che professionali: non vedo l’ora di mettermi in gioco”.

Altra conferma di lusso è Damiano Romano, allenatore /scoutman della società biancoazzurra, una funzione fondamentale nella preparazione delle sfide e degli allenamenti. Originario di Catania, lo scorso anno è approdato alla Seap Dalli Cardillo Aragona proveniente dalla Sifi Kondor Catania di serie B2 femminile. In passato ha lavorato come allenatore/scoutman per diverse formazioni siciliane di B1 e B2, sia maschile e femminile, e tra queste: Orizzonte Tremestieri, Universal Tremestieri, Pvt Modica, Messaggerie Volley Catania.