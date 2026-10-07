Serie B, la Scalia Volley Sciacca si presenta alla città

La Scalia Volley Sciacca si presenta alla città. Sabato 10 ottobre, alle ore 19, nell’atrio superiore del Palazzo Municipale, si terrà la presentazione ufficiale della rosa e dello staff tecnico che prenderanno parte al prossimo campionato nazionale di Serie B, al via sabato 17 ottobre con la trasferta di Palermo. L’iniziativa rappresenta un momento di incontro e condivisione con la comunità, i tifosi, gli appassionati e gli organi di informazione, che avranno l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della nuova stagione sportiva. La società si appresta ad affrontare il campionato con un organico profondamente rinnovato e con l’obiettivo di migliorare il settimo posto conquistato nella passata stagione, guardando con fiducia alle nuove sfide che attendono la squadra.

Nel corso della serata interverranno il neo presidente Baldo Scalia, il sindaco di Sciacca Fabio Termine e l’allenatore Maurizio Lopis, che illustreranno programmi, obiettivi e prospettive del nuovo percorso sportivo. L’evento è aperto alla cittadinanza e rappresenterà l’occasione per dare ufficialmente il via alla nuova stagione della Scalia Volley Sciacca, nella cornice di un appuntamento che intende rafforzare il legame tra la società, il territorio e i suoi sostenitori.