Serie D, Akragas e Acireale si affrontano in uno dei più classici derby siciliani

Tutto pronto per il match tra Acireale e Akragas, tra i derby siciliani più suggestivi del campionato. La partita è in programma allo stadio Tupparello con calcio di inizio alle ore 17. I biancazzurri affronteranno i granata con l’obiettivo di dare continuità alla buona prestazione di domenica scorsa contro la Reggina. Entrambe le compagini hanno un obiettivo dichiarato: la salvezza. L’Akragas arriva alla sfida con tre punti di vantaggio in classifica. Nell’Acireale ci saranno vecchie conoscenze agrigentine. Il direttore sportivo dei granata è infatti Agatino Chiavaro, colonna della difesa dell’Akragas che vinse il campionato di Serie D approdando in Serie C. Ancora in campo, invece, Giuseppe Savanarola, fantasista che ha vestito la maglia biancazzurra in Serie D e in Lega Pro.