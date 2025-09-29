Serie D, il Favara cade ancora nei minuti finali: seconda sconfitta consecutiva 

Secondo sconfitta consecutiva per il CastrumFavara che lascia ancora una volta i tre punti a pochi minuti dal triplice fischio. La Vibonese segna il gol vittoria all’83º con Agustin Marsico, bravo a saltare l’uomo e battere a rete. I gialloblù di mister Infantino, dopo un avvio di campionato promettente, tornano con i piedi per terra incassando la seconda sconfitta consecutiva.

Mercoledì nel turno infrasettimanale era arrivata la doccia fredda in quel di Caltanissetta con la Nissa che aveva rimontato ben tre gol. Ieri il passo falso di Vibo Valentia con i padroni di casa che hanno così riscattato il pesante passivo di mercoledì con il Sambiase. Domenica a Favara arriva la Gelbison.