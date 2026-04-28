Serie D, il Favara festeggia la salvezza e programma il futuro

La Pro Favara 1984 conquista una salvezza diretta che vale quanto un trofeo, al termine di una stagione combattuta con orgoglio, sacrificio e senso di appartenenza, elementi che da sempre contraddistinguono i colori gialloblù e chi li rappresenta dentro e fuori dal campo.

Guidata con competenza e visione da Mister Pietro Infantino, allenatore preparato, capace ed esperto, la squadra ha saputo trovare equilibrio e carattere nei momenti più difficili, dimostrando che non si poteva chiedere di meglio per raggiungere un obiettivo tutt’altro che scontato. Dietro questo risultato c’è una società solida e seria, che da ben 16 anni porta in alto il nome della città con impegno e sacrifici, grazie al lavoro del Presidente Rino Castronovo, di Salvatore Marrone e di tutti i dirigenti, figure fondamentali che con dedizione e passione continuano a costruire qualcosa di importante, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, con l’auspicio che nuovi imprenditori possano avvicinarsi per rafforzare ulteriormente il progetto.

In campo, un gruppo di ragazzi veri, uniti, autentici “leoni” che ogni domenica sudano la maglia e onorano i colori della propria città, sostenuti senza sosta dalla Curva Nord, cuore pulsante del tifo gialloblù, sempre presente anche nelle trasferte più lontane. Favara risponde, Favara c’è, e oggi può festeggiare una permanenza meritata, guardando già avanti: la Serie D attende la Pro Favara 1984 per il terzo anno consecutivo, con la consapevolezza che questa squadra, questa società e questa città possono continuare a scrivere pagine importanti della propria storia sportiva