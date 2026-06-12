Agrigento, rimane ustionato mentre brucia sterpaglie: in ospedale

Un anziano è rimasto gravemente ustionato questa mattina a Zingarello, dopo essere caduto tra le fiamme durante le operazioni di pulizia del proprio terreno. Sul luogo oltre il personale del 118, è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza l’uomo al Centro Grandi Ustioni di Palermo; sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno aperto un fascicolo per ricostruire l’esatta dinamica e accertare se le operazioni di bruciatura fossero condotte nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.