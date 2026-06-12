Canicattì

Nuova rottura alla condotta idrica, il sindaco Corbo: “servono immediati interventi”

Il sindaco chiede interventi urgenti alla Regione, al Prefetto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“A seguito di una grave rottura della condotta di adduzione di Siciliacque S.p.A., il nostro comune è sul baratro di una fase di forte emergenza idrica”. A parlare è il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo che questa mattina
ha inviato una lettera urgente ai vertici della Regione Siciliana, alla Prefettura di Agrigento, alla Protezione Civile e ai gestori idrici per richiedere interventi immediati a tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini. “Si prospetta il rischio che i turni di erogazione possano superare i 20 giorni, dichiara il primo cittadino, inoltre, il servizio sostitutivo con autobotti è al momento bloccato a causa del totale svuotamento dei serbatoi e l’idrante comunale risulta inagibile.
Ho quindi ritenuto urgente chiedere un intervento immediato alle Autorità competenti ponendo particolare attenzione alle fasce fragili e alle attuali criticità strutturali rilevate nel centro storico. Indispensabile infine l’aumento strutturale della portata idrica non appena la condotta sarà riparata. Seguiranno aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione della situazione”, ha concluso.

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