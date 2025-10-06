Serie D, il Favara non va oltre lo 0-0 contro il Gelbison

Inizia con un pareggio a reti inviolate la nuova era di Nicola Terranova sulla panchina del Favara. Allo stadio Bruccoleri il match contro il Gelbison termina con il risultato di 0-0. Un pareggio che comunque muove la classifica dei gialloblù dopo due sconfitte consecutive e una settimana alquanto movimentata con le dimissioni prima dell’allenatore Pietro Infantino e poi del direttore sportivo Totò Catania.

Prima del match gli ultras del Favara hanno esposto uno striscione per Marianna Bello (Uniti nella speranza), la trentottenne ormai dispersa dallo scorso 1 ottobre in seguito all’alluvione che ha colpito il popoloso centro dell’agrigentino.

I padroni di casa partono forte e già nei primi minuti sfiorano la rete del vantaggio con Kosovan. Nella prima frazione sono diverse le occasioni per il Favara ma anche il Gelbison va vicino al vantaggio. Nel secondo tempo il ritmo di gioco scende e le occasioni diminuiscono. Nel prossimo turno i gialloblù saranno impegnati in trasferta contro il Savoia.