Serie D, la Reggina travolge l’Akragas 5-1

Brutta sconfitta per l’Akragas che viene travolta 5-1 dalla Reggina. Una partita praticamente a senso unico con gli amaranto che hanno fin da subito messo le cose in chiaro. La prima frazione si conclude con un 3-0. Al rientro in campo i biancazzurri provano a riaprire la partita con la rete di Liga che però risulterà essere soltanto quella della bandiera. La Reggina, infatti, prima del triplice fischio segna altri due gol con Girasole e Marras.

La 33ª giornata del campionato di Serie D va in archivio ed è tempo di fare i conti quando mancano 5 giornate al termine del torneo. L’Akragas ad oggi ha un vantaggio di cinque punti sull’ultima casella playout attualmente occupata dal Portici, fermato oggi in casa dal Sant’Agata. Akragas e Portici, peraltro, si affronteranno nell’ultimo turno di campionato. Domenica 7 aprile si torna intanto all’Esseneto dove i biancazzurri ospiteranno l’Acireale.

La parole dell’allenatore Coppa: “In casa siamo una squadra e fuori casa un’altra. Siamo una squadra giovane dove i calciatori all’Esseneto sono più sicuri. L’Akragas fino all’1-0 della Reggina si stava comportando bene ma non trovo scuse perché abbiamo perso male. Sul 3-1 ho visto una piccola reazione sebbene il 4-1, che ci ha tagliato le gambe, sia arrivato a causa di un errore tecnico di un giovane.”

I RISULTATI DELLA 33ª GIORNATA

REGGINA – AKRAGAS 5-1

LICATA – GIOIESE 4-0

PORTICI – SANT’AGATA 1-1

SIRACUSA – RAGUSA 0-0

ACIREALE – VIBONESE 1-0

IGEA VIRTUS – CASALNUOVO 3-1

SAN LUCA – TRAPANI 0-0

SANCATALDESE – CANICATTI 0-0