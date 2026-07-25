Cultura

“Dante al mare in bicicletta”: il Purgatorio di Giorgio Battistella incanta il pubblico al tramonto

Una serata di grande suggestione e alta cultura ha preso vita ieri al tramonto nella terrazza del Lido Le Piscine, in località Pisciotto a Licata

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Una serata di grande suggestione e alta cultura ha preso vita ieri al tramonto nella terrazza del Lido Le Piscine, in località Pisciotto a Licata. Il professor Giorgio Battistella, l’attore in bicicletta attualmente impegnato in un tour siciliano, ha catturato il pubblico recitando e spiegando magistralmente “L’esordio del Purgatorio” dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. La performance è stata valorizzata da una cornice naturale d’eccezione: il suono delle onde, la brezza di Zefiro e la luce radente del sole calante hanno accompagnato i versi danteschi, superando le già alte aspettative dei presenti.

L’incontro è stato introdotto e coordinato dall’architetto Giuseppe Mazzotta, in rappresentanza del WWF Sicilia Area Mediterranea e dell’Ordine degli Architetti PPC di Agrigento. Queste realtà, insieme al Comitato provinciale della Società Dante Alighieri, hanno promosso l’iniziativa dal titolo “Dante al mare in bicicletta”. Un nome volutamente leggero, scelto per contrastare l’immaginario cupo spesso associato alle prime due cantiche dantesche. La freschezza interpretativa di Battistella ha infatti restituito luminosità e armonia al testo del Sommo Poeta. Durante la serata è intervenuto il Consigliere dell’Ordine degli Architetti, Giuseppe Antona, che ha portato i saluti del Consiglio e del Presidente Alfonso Cimino. Antona ha espresso il proprio ringraziamento ai partner per la perfetta riuscita dell’evento, sottolineando come la poesia rappresenti un nutrimento essenziale per l’anima, capace di riconnettere l’uomo al mondo in modo consapevole.

Il viaggio culturale di Giorgio Battistella prosegue questa sera ad Agrigento. L’appuntamento è fissato sempre al tramonto presso la “Fattoria degli asinelli”, dove l’attore replicherà la performance proponendo un celebre brano tratto dall’Inferno: “Il viaggio di Ulisse”.

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