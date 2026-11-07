Slalom Automobilistico “Città di Favara”, 33 piloti in gara

Saranno 33 i piloti che domani si contenderanno la quarta edizione dello Slalom Automobilistico “Città di Favara” organizzato dall’Amministrazione Comunale di Favara in affiancamento con la Società Sportiva Dilettantistica Proracing e con il contributo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Alla manifestazione agrigentina è stata quest’anno assegnata dal Fiduciario Regionale Acisport anche la titolarità per il Campionato Siciliano della specialità.

Tra i favoriti di quest’edizione spicca la Formula Gloria del saccense Antonino Di Matteo, la Radycal di Fiore e Fiat Uno Turbo di Meli, vincitore della passata edizione.

Il 4° Slalom Città di Favara si disputerà su tre manche su un percorso di 2990 metri ricavato sulla Strada Statale 122 che da Favara porta a Castrofilippo, con la partenza fissata a circa due chilometri dall’abitato, ed l’arrivo in Contrada Rizza, sulla quale saranno posizionate 12 barriere di rallentamento.Si tratta di un percorso ben noto agli sportivi, essendo stato teatro di diverse Prove Speciali del Fabaria Rally. A dirigere la gara automobilistica sarà chiamato il Direttore di Gara Lucio Bonasera che darà il via alla ricognizione del percorso da parte dei partecipanti, alla quale farà subito seguito la partenza della prima delle tre manche che determineranno la classifica finale stilata al meglio della singola miglior prestazione in una delle tre salite cronometrate.

Lo scorso anno si impose il brontese Biagio Meli , che con la sua Fiat Uno Turbo Gruppo Speciale ha preceduto il pilota locale Alberto Costanza e Fabio La Greca.

La premiazione finale si svolgerà presso il Castello Chiaramonte sito in Piazza Cavour subito dopo la fine della gara alla presenza delle locali autorità. IL Panathlon International Club di Agrigento ha concesso il proprio patrocinio e consegnerà al vincitore della classifica under 23 una targa per la promozione del „Fair Play e per il rispetto delle regole nel mondo dello sport“;

In occasione dello slalom sarà organizzata una mostra fotografica presso il Castello Chiaramonte di Favara sulla storia dell’auto e sulle competizioni sportive.