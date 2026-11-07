Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, due navi ong partono per nuova missione

Ancora sbarchi a Lampedusa. Nelle ultime ore si sono registrati tre sbarchi con 83 persone di varia nazionalità. Dopo un primo triage, i migranti sono stati accolti presso l’Hotspot di Contrada Imbriacola.

Intanto dall’isola delle pelagie sono salpate, per la 25esima missione di salvataggio dell’organizzazione umanitaria, le due barche a vela della ong Mediterranea Saving Humans, Soleil Blu e SafiraSono dirette nel Mediterraneo centrale, a sud dell’isola delle Pelagie, in zona Sar “sotto il controllo delle autorità libiche, e a bordo delle navi vi è un collettivo di giovani attiviste del Nereidi project”, spiega Mediterranea Saving Humans. “Le due imbarcazioni – aggiunge – saranno operative lungo la rotta migratoria più letale al mondo, dove migliaia di persone continuano ad affrontare traversate in condizioni di estremo pericolo”.