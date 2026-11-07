Naro

Naro, incendio devasta l’auto di una donna: al via le indagini

In corso gli accertamenti e l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza per chiarire il fatto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Naro, dove l’auto una donna è stata distrutta da un incendio. L’episodio si è verificato in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Naro e i Vigili del Fuoco di Canicattì, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Non si registrano feriti.

Nessuna pista esclusa. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta; in corso gli accertamenti e l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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