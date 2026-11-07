Credito alle imprese, Confcommercio e UniCredit a confronto ad Agrigento

Rafforzare il legame tra sistema bancario e tessuto imprenditoriale locale: è stato questo il filo conduttore dell’incontro tra UniCredit e Confcommercio Agrigento, che ha messo a confronto le esigenze delle imprese della provincia con gli strumenti previsti dalla convenzione nazionale tra la banca e l’associazione di categoria.

Per UniCredit hanno partecipato Jessica Falzone, responsabile dell’area retail Agrigento, e il suo vice Antonino Milioto. Per Confcommercio, insieme al presidente provinciale Gero Niesi e al direttore Antonio Giardina, erano presenti alcuni componenti della giunta in rappresentanza di settori importanti dell’economia agrigentina: Francesco Picarella per Federalberghi, Antonella Danile per la sanità privata e Alfonso Valenza per il settore moda.

Al centro del confronto i contenuti dell’accordo nazionale, pensato per sostenere la crescita e la competitività delle imprese associate. La convenzione prevede soluzioni finanziarie, strumenti per facilitare l’accesso al credito, servizi per la gestione dei pagamenti digitali e iniziative legate alla sostenibilità. Opportunità rivolte in particolare alle micro, piccole e medie imprese, chiamate a confrontarsi con l’evoluzione dei mercati, la transizione digitale e la necessità di investire per migliorare efficienza e competitività.

Ampio spazio è stato dedicato al ruolo crescente dei pagamenti elettronici, all’importanza della sicurezza informatica e della gestione dei rischi digitali, oltre che alle opportunità offerte dalle soluzioni ESG, legate ai criteri ambientali, sociali e di governance, che possono accompagnare le aziende verso modelli di sviluppo più sostenibili.

Particolare attenzione è stata riservata alla formazione degli imprenditori. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le opportunità di percorsi formativi dedicati alla cultura finanziaria, all’accesso al credito, all’innovazione digitale e alla sostenibilità.

Da Agrigento è emersa la volontà di dare a questi percorsi anche una dimensione locale, attraverso iniziative mirate a diffondere una maggiore cultura finanziaria e imprenditoriale e a valorizzare il ruolo delle attività commerciali nella promozione del territorio. Un patrimonio di imprese che contribuisce quotidianamente alla vitalità economica e sociale dei centri urbani della provincia.

Il confronto ha inoltre consentito di approfondire le esigenze dei diversi settori rappresentati, dal turismo alla sanità privata, fino al commercio e alla moda, evidenziando l’importanza di strumenti finanziari e servizi capaci di rispondere alle specificità del tessuto produttivo agrigentino.

Per Confcommercio Agrigento, la collaborazione con il sistema bancario rappresenta un’opportunità per rafforzare i servizi agli associati, offrendo strumenti, competenze e consulenza specializzata. Per UniCredit, il dialogo con le associazioni di categoria costituisce un’occasione per conoscere più da vicino le esigenze delle imprese e individuare risposte adeguate alle loro necessità.

L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di proseguire la collaborazione, con l’obiettivo di tradurre le opportunità previste dalla convenzione nazionale in iniziative concrete per le imprese agrigentine.

Non soltanto accesso al credito, dunque, ma anche formazione, innovazione e accompagnamento alle trasformazioni del mercato, attraverso un percorso di collaborazione che punta a sostenere le attività economiche e a valorizzare il ruolo delle imprese nello sviluppo del territorio.