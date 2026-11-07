Agrigento

Piparo propone un omaggio a Jesús de Miguel prima di Akragas-Alcamo: «Agrigento ti abbraccia»

Il consigliere Gerlando Piparo propone un minuto di raccoglimento e un applauso all’Esseneto per Jesús de Miguel prima di Akragas-Alcamo.

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Un momento di raccoglimento e un lungo applauso prima del fischio d’inizio di Akragas-Alcamo, per testimoniare la vicinanza della città ai familiari e alle persone care a Jesús de Miguel.
È la proposta avanzata dal consigliere comunale Gerlando Piparo, che chiede alla società Akragas Calcio e alla Lega competente di autorizzare un’iniziativa commemorativa allo stadio Esseneto, coinvolgendo il sindaco, l’Amministrazione comunale e i consiglieri.

La proposta prevede le due squadre raccolte al centro del campo, un breve messaggio dello speaker e uno striscione con la scritta: «Agrigento ti abbraccia, Jesús».

«Lo sport sa unire anche nel dolore, oltre i colori delle maglie e i confini delle città. Vorremmo che dall’Esseneto arrivasse l’abbraccio di tutta Agrigento, unita nel rispetto e nella solidarietà», scrive Piparo.

Il consigliere ha infine manifestato la propria disponibilità a collaborare all’organizzazione dell’iniziativa insieme alla società, ai tifosi e alle istituzioni cittadine.

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