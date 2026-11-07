Elezioni in Sicilia, Musumeci: “ricandidarmi? mi è stato chiesto ma esperienza chiusa”

“Mi è stato chiesto di ricandidarmi a presidente della Regione siciliana, ma la ritengo una parentesi definitivamente chiusa. È un’esperienza che ho fatto con tantissimo orgoglio, sono contento di quello che ho fatto e rifarei quasi tutto quello che ho deciso di fare nei cinque anni. Ho dato il meglio della mia esperienza, ma è una parentesi che si è ormai chiusa”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ospite de L’Intervista, in onda lunedì prossimo sull’emittente locale siciliana Rei Tv, rispondendo alla domanda su una sua possibile ricandidatura alla presidenza della Regione. “Facciamo largo ai giovani. Io continuerò a servire la mia comunità e il mio territorio – ha aggiunto – anche senza avere ruoli di responsabilità”. Secondo Musumeci “la differenza può farla la nuova generazione, a patto che i giovani non ereditino i vizi e i difetti di noi adulti. Oggi vedo tanti politicanti in giro, ma pochissimi politici”. Per il ministro, chi si avvicina alla politica deve avere “responsabilità, passione e visione mantenendo rispetto per le istituzioni, per le persone e per chi la pensa diversamente. La rabbia – ha concluso – non è politica, la violenza e il linguaggio violento non appartengono alla politica. La politica è garbo, rispetto e critica, anche feroce a volte, ma sempre nel rispetto dell’avversario”